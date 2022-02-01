В Дании перестали действовать все коронавирусные ограничения

В Дании с 1 февраля коронавирус перестал считаться "социально критической болезнью", поэтому все связанные с эпидемией ограничения утратили силу.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает DR.

В стране больше не будут использовать ковид-сертификат как пропуск на массовые мероприятия, а использование маски в местах скопления людей или как пропуск в определенные заведения больше не является обязательным - кроме домов престарелых и медицинских учреждений. Бары и рестораны могут работать без временных ограничений, открываются ночные клубы.

"Сегодня мы прощаемся с ограничениями и говорим "привет" той жизни, которая была до пандемии коронавируса", - прокомментировала премьер Метте Фредериксен.

Она отметила, что пока нельзя с уверенностью сказать, что все ограничения навсегда останутся в прошлом.

"Мы не знаем, чего ждать осенью, не придет ли еще какой-нибудь новый штамм", - объяснила Фредериксен.

Отметим, решение об "открытии" Дании принимали на пике рекордной волны эпидемии. Еще с 16 января правительство ослабило карантинные ограничения и разрешило работу ряда заведений, которые были закрыты с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усиливающую третью дозу вакцины получили более 55% населения.

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