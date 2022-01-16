Данія почала масштабне послаблення ковід-обмежень, попри високі показники заражень

У Данії з неділі 16 січня набуло чинності значне послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з рекордною хвилею епідемії коронавірусу і поширенням штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

З неділі відкриваються низка закладів культурного життя, які змушені були припинити роботу майже місяць тому, 19 грудня.

Уряд вирішив послабити обмеження попри те, що показники заражень зараз вдвічі вищі, ніж тоді, коли їх запроваджували. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації.

Водночас, термін дії ковід-сертифікатів вирішили скоротити до 5 місяців з дня отримання другої дози. Перед цим повідомлялося, що сертифікат буде дійсний сім місяців.

Деякі обмеження зберігаються - так, концерти можна проводити тільки з сидячими місцями, а публіка повинна надати дійсний ковід-сертифікат і бути у масках. У залі дозволено збирати не більше 500 осіб.

Також дозволили спортивні змагання з присутністю публіки, але з лімітом на кількість гостей, вимогою ковід-сертифіката й маски.

З аналогічною вимогою ковід-сертифіката відновлюють роботу різноманітні освітні та культурні центри, вечірні школи, курси тощо.

Нічні клуби поки залишили закритими, а ресторани можуть подавати страви і напої лише до 22:00 і повинні закриватися о 23:00.

Щонайменш до кінця січня залишаться закритими також аквапарки та заклади азартних ігор.

Нагадаємо, Данія стала однією з перших країн Європи, де штам "Омікрон" спровокував рекордну хвилю епідемії, але без суттєвого зростання кількості смертей серед коронахворих. Добова кількість заражень в країні з населенням 5,8 млн перевищила 20 тисяч.

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилюючу третю дозу вакцини отримали вже близько 55% населення.