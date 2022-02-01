Прем'єр Грузії вдруге заразився коронавірусом: підтвердили "Омікрон"
У прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі підтвердили штам коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомила пресслужба грузинського прем'єр-міністра, пише "Європейська правда".
"Глава уряду почувається добре і продовжує працювати дистанційно. Прем'єр-міністр повністю вакцинований", - заявили у пресслужбі.
Коронавірус у нього підтвердили у рамках планового тестування.
Іраклій Гарібашвілі вже хворів коронавірусом, це було у квітні 2021 року.
Після одужання він отримав дві дози вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/Biontech.
Випадки коронавірусу в Грузії почали зростати два тижні тому через поширення штаму "Омікрон": щоденна кількість випадків перевищує 17 тисяч.
Наразі в країні підтверджено 1754 випадки захворювання на варіант "Омікрон".
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.