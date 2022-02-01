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Прем'єр Грузії вдруге заразився коронавірусом: підтвердили "Омікрон"

Вівторок, 1 лютого 2022, 11:48

У прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі підтвердили штам коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомила пресслужба грузинського прем'єр-міністра, пише "Європейська правда".

"Глава уряду почувається добре і продовжує працювати дистанційно. Прем'єр-міністр повністю вакцинований", - заявили у пресслужбі. 

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Коронавірус у нього підтвердили у рамках планового тестування. 

Іраклій Гарібашвілі вже хворів коронавірусом, це було у квітні 2021 року. 

Після одужання він отримав дві дози вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/Biontech.

Випадки коронавірусу в Грузії почали зростати два тижні тому через поширення штаму "Омікрон": щоденна кількість випадків перевищує 17 тисяч. 

Наразі в країні підтверджено 1754 випадки захворювання на варіант "Омікрон". 

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Грузія Коронавірус

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