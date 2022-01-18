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Грузія зафіксувала новий максимум інфікованих коронавірусом

Вівторок, 18 січня 2022, 10:57

В Грузії за добу виявили 7521 новий випадок коронавірусу - це максимальний показник за весь час пандемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Ехо Кавказу".

Раніше рекорд із приросту випадків коронавірусу було встановлено 18 серпня минулого року – 6208.

Число жертв COVID-19 у Грузії досягло 14 512. В уряді повідомили, що від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер ще 31 пацієнт. Одужали 3160 пацієнтів. 

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні становить 1 006 864, одужали – 934 667.

В цей час у Грузії 57 659 активних випадків інфікування, 4465 пацієнтів лікуються у клініках, 1015 – у тяжкому стані.

За добу вакциновано від коронавірусу 9290 осіб, всього використано вакцин – 2 622 459.

Раніше голова Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе заявив, що на піку хвилі поширення штаму добовий "Омікрон" приріст випадків коронавірусу в Грузії може наблизитися до 60 тисяч, з яких близько 20-30% випадків підтверджуватиметься лабораторно.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ​​в Грузії знизили віковий поріг для громадян, які зможуть отримати одноразову грошову виплату від держави за вакцинацію проти коронавірусу. 

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Грузія Коронавірус Епідемія у цифрах

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