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Премьер Грузии во второй раз заразился коронавирусом: подтвердили "Омикрон"

Вторник, 1 февраля 2022, 11:48

У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердили штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщила пресс-служба грузинского премьер-министра, пишет "Европейская правда".

"Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Премьер-министр полностью вакцинирован", - заявили в пресс-службе.

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Коронавирус у него был подтвержден в рамках планового тестирования.

Ираклий Гарибашвили уже болел коронавирусом, это было в апреле 2021 года.

После выздоровления он получил две дозы вакцины против коронавируса производства Pfizer/Biontech.

Случаи коронавируса в Грузии начали расти две недели назад из-за распространения штамма "Омикрон": ежедневное количество случаев превышает 17 тысяч.

В настоящее время в стране подтверждено 1754 случая заболевания вариантом "Омикрон".

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Грузия Коронавирус

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