У Грузії скасували COVID-паспорти через зміни у перебігу хвороби

​​У Грузії скасували "зелені паспорти", які були обов'язковими з 1 грудня 2021 року для відвідування громадських місць.

Про це повідомило агентство "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Таке рішення ухвалили за підсумками засідання координаційної ради за участю урядовців та епідеміологів.

Документ, в якому було зазначено ковід-статус власника – вакцинацію або результати тестів на коронавірус, був обов'язковим для відвідування громадських місць – ресторанів, кафе, барів, розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, казино, спа-центрів, готелів, спортзалів, канатних доріг гірськолижних курортів.

"Зелений" статус громадянин отримував безстроково після повного курсу проходження вакцинації від коронавірусу або у разі офіційної реєстрації після перенесеного коронавірусу, а також на певний час у разі негативного тесту на наявність коронавірусу.

Рішення про скасування "зелених паспортів" було ухвалене на підставі швидкого поширення штаму коронавірусу "Омікрон" і порівняно легкого перебігу хвороби у тих, хто заразився.

При цьому у рішенні уряду наголошується, що система обліку вакцинації та проведення тестів продовжить працювати, і ті громадяни, яким "зелений паспорт" необхідний для поїздки за кордон, як і раніше, зможуть використати цей механізм.

Міжвідомча координаційна рада закликала громадян продовжувати використовувати маски, дотримуватися соціальної дистанції, а у разі прояву симптомів коронавірусу - залишатися вдома.

Засіданням ради керував онлайн прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, у якого напередодні також виявили коронавірус — він заразився штамом "Омікрон".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.



