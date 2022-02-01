В Грузии отменили COVID-паспорта из-за изменений в течении болезни

В Грузии отменили "зеленые паспорта", которые были обязательны с 1 декабря 2021 года для посещения общественных мест.

Об этом сообщило агентство "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Такое решение было принято по итогам заседания координационного совета с участием чиновников и эпидемиологов.

Документ, в котором был указан ковид-статус владельца – вакцинацию или результаты тестов на коронавирус, был обязательным для посещения общественных мест – ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, спортзалов, канатных дорог горнолыжных курортов.

"Зеленый" статус гражданин получал бессрочно после полного курса прохождения вакцинации от коронавируса или в случае официальной регистрации после перенесенного коронавируса, а также на время в случае отрицательного теста на наличие коронавируса.

Решение об отмене "зеленых паспортов" было принято на основании быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон" и сравнительно легкого течения болезни у заразившихся.

При этом в решении правительства отмечается, что система учета вакцинации и проведения тестов продолжит работу, и те граждане, которым "зеленый паспорт" необходим для поездки за границу, по-прежнему смогут использовать этот механизм.

Межведомственный координационный совет призывал граждан продолжать использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, а в случае проявления симптомов коронавируса - оставаться дома.

Заседанием совета руководил онлайн премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, у которого накануне также был обнаружен коронавирус — он заразился штаммом "Омикрон".

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