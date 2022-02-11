Британія полегшила правила в’їзду у зв’язку з COVID-19

З 11 лютого у Британії набули чинності спрощення у правилах поїздок до країни у зв'язку з коронавірусом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сайті британського уряду.

Відтепер повністю вакцинованим мандрівникам, які прибувають до Британії, більше не потрібно проходити тести на COVID-19.

Повністю вакциновані мандрівники повинні тільки заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації, історію подорожей та контактні дані.

Крім того, відтепер тим, хто не відповідає критеріям завершення повного циклу вакцинації, необхідно буде пройти тест перед від'їздом за 2 дні до від'їзду до Британії та здати ще один тест не пізніше ніж на другий день перебування в країні.

Цим пасажирам не потрібно буде самоізолюватися після прибуття. Самоізоляція потрібна лише у разі позитивного результату тесту.

Відзначається, що пом’якшення вимог пов'язане з успіхом розгортання вакцинації та бустерної вакцинації у Великій Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше анонсував, що має намір скасувати юридичне зобов'язання людей самоізолюватися, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту на COVID-19.

В Англії з 27 січня припинили діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджувалися у зв’язку зі сплеском епідемії коронавірусу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди