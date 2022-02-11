Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Великобритания облегчила правила въезда в связи с COVID-19

Пятница, 11 февраля 2022, 09:22

С 11 февраля в Британии вступили в силу упрощения в правилах поездок в страну в связи с коронавирусом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте британского правительства.

Теперь полностью вакцинированным путешественникам, прибывающим в Британию, больше не нужно проходить тесты на COVID-19.

Полностью вакцинированные путешественники должны только заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации, истории поездок и контактных данных.

Кроме того, отныне тем, кто не отвечает критериям завершения полного цикла вакцинации, необходимо будет пройти тест за два дня до отъезда в Британию и сдать еще один тест не позднее второго дня пребывания в стране.

Этим пассажирам не нужно будет изолироваться по прибытии. Самоизоляция требуется только в случае положительного результата теста.

Отмечается, что смягчение требований связано с успехом развертывания бустерной вакцинации в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее анонсировал, что намерен отменить юридическое обязательство людей самоизолироваться, даже если они получат положительный результат теста на COVID-19.

В Англии с 27 января прекратили действовать почти все карантинные ограничения в связи со всплеском эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Коронавирус Карантин

Статьи

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко

Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина

РФ совершает реальную эскалацию на энергетическом фронте. Это серьезная опасность для независимости Украины и единства ЕС. Однако в этот раз у нас есть союзники (укр.)
11 февраля 2022 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Ян Липавский: "Президент Земан имеет право на собственное мнение, но чешское общество очень проукраинское, и оснований для этого достаточно" (укр.)
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда