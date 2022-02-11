Великобритания облегчила правила въезда в связи с COVID-19

С 11 февраля в Британии вступили в силу упрощения в правилах поездок в страну в связи с коронавирусом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте британского правительства.

Теперь полностью вакцинированным путешественникам, прибывающим в Британию, больше не нужно проходить тесты на COVID-19.

Полностью вакцинированные путешественники должны только заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации, истории поездок и контактных данных.

Кроме того, отныне тем, кто не отвечает критериям завершения полного цикла вакцинации, необходимо будет пройти тест за два дня до отъезда в Британию и сдать еще один тест не позднее второго дня пребывания в стране.

Этим пассажирам не нужно будет изолироваться по прибытии. Самоизоляция требуется только в случае положительного результата теста.

Отмечается, что смягчение требований связано с успехом развертывания бустерной вакцинации в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее анонсировал, что намерен отменить юридическое обязательство людей самоизолироваться, даже если они получат положительный результат теста на COVID-19.

В Англии с 27 января прекратили действовать почти все карантинные ограничения в связи со всплеском эпидемии коронавируса.

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