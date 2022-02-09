Уряд Британії планує до кінця місяця скасувати самоізоляцію інфікованих COVID-19 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у середу, що має намір скасувати юридичне зобов'язання людей самоізолюватися, якщо вони отримають позитивний результат на COVID-19, до кінця місяця.

Про це Джонсон сказав депутатам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Джонсон планує це зробити наприкінці місяця, коли представить стратегію уряду щодо життя з COVID-19.

"Я маю намір повернутися в перший день після перерви, щоб представити нашу стратегію життя з COVID-19", - сказав Джонсон законодавцям. Парламент повертається до роботи 21 лютого.

"За умови, що поточні обнадійливі тенденції зберігатимуться, я очікую, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження, включаючи юридичну вимогу самоізоляції, якщо у вас позитивний результат тесту, на цілий місяць раніше", - заявив Джонсон.

Вимога самоізоляції у Британії наразі діє до 24 березня.

Нагадаємо, в Англії з 27 січня припинили діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджувалися у зв’язку зі сплеском епідемії коронавірусу.

Зокрема, було скасовано обов’язкове використання ковід-сертифіката як перепустки на масові заходи.

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