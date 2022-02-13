Латвія у разі потреби готова прийняти до 10 тисяч біженців з України

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало план на випадок прибуття великої кількості людей з України.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Інші міністерства мають прокоментувати документ МВС у понеділок, 14 лютого.

"Існуючі плани щодо потоку біженців залишаються в силі, але вони не прив'язані до конкретної країни походження", - сказала глава МВС.

Голубєва сказала в ефірі "Latvijas radio", що не слід наголошувати на тому, скільки українців може прийняти Латвія. При цьому вона зазначила, що буде зрозуміло, де і як розмістити у Латвії до 10 тисяч людей.

Раніше МЗС Латвії закликало громадян Латвії найближчим часом залишити Україну. Як зазначили у міністерстві, для виїзду з України можна використати будь-який з найдоступніших безпечних видів транспорту — повітряні чи наземні маршрути, які ведуть до країн ЄС чи НАТО чи через них.

Латвійське МЗС закликає відмовитися від поїздок до України найближчим часом.

Нагадаємо, високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дипломатичні представництва Євросоюзу продовжують роботу в Києві.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.