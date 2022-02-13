Латвия в случае необходимости готова принять до 10 тысяч беженцев из Украины

Министерство внутренних дел Латвии подготовило план на случай прибытия большого количества людей из Украины.

Об этом сообщила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Остальные министерства должны прокомментировать документ МВД в понедельник, 14 февраля.

"Существующие планы по потоку беженцев остаются в силе, но они не привязаны к конкретной стране происхождения", – сказала глава МВД.

Голубева сказала в эфире "Latvijas radio", что не следует подчеркивать, сколько украинцев может принять Латвия. При этом она отметила, что будет ясно, где и как разместить в Латвии до 10 тысяч человек.

Ранее МИД Латвии призвал граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Как отметили в министерстве, для выезда из Украины можно использовать любой из наиболее доступных безопасных видов транспорта — воздушные или наземные маршруты, ведущие в страны ЕС или НАТО или через них.

Латвийский МИД призывает отказаться от поездок в Украину в ближайшее время.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работу в Киеве.