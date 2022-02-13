Боррель: дипломатичні представництва ЄС продовжують роботу в Києві

Високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву у зв’язку з роботою дипломатичних представництв у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують працювати на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуються за потреби з урахуванням обставин безпеки" - йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що ЄС та його країни-члени координують свої дії з огляду на нинішні загрози для України.

"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь" - заявив головний дипломат ЄС.

Як повідомлялося, Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні виїхати через загрозу військової ескалації.

Нагадаємо, заклики до своїх громадян залишити Україну раніше оприлюднили низка країн, серед яких США, Британія, Німеччина.

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