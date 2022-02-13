У канцлера Німеччини не чекають проривів від його зустрічі з Путіним

На зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерело в німецькому уряді.

Канцлер Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.

"Канцлер дасть зрозуміти, що будь-який напад на Україну матиме важкі наслідки... і що не слід недооцінювати єдність між Європейським союзом, США та Великою Британією", - заявило джерело в уряді Німеччини.

Шольц скаже Путіну, що нарощування військ можна "інтерпретувати лише як загрозу", повідомило джерело на брифінгу з журналістами, додавши: "Я не очікую конкретних результатів, але ці прямі переговори важливі".

За словами джерела, мораторій на будь-який вступ України до НАТО не входить до "набору інструментів" Шольца.

"Поточна ситуація сама по собі вже є дестабілізуючою, яка може вийти з-під контролю", - сказало джерело.

За його словами, Шольц сподівається обговорити з Зеленським і Путіним шляхи досягнення прогресу у виконанні Мінських мирних угод.

"Це не перший випадок, коли про це говорять з Путіним, і не останній", – повідомило джерело.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові напередодні попередив російського колегу Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разі вторгнення до України.

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