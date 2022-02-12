У Білому домі розповіли про зміст розмови Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден попередив російського колегу Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разу вторгнення до України

Про це йдеться у повідомленні Білого дому для преси за підсумками розмови, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Байден чітко повідомив, що у разі, якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення до України, США разом із союзниками та партнерами продемонструє рішучу відповідь, яка завдасть Росії швидких та серйозних втрат", - заявила пресслужба президента США.

Байден також попередив про наслідки для Росії, ще не пов’язані напряму з діями США, а виходять власне з потенційної агресії Росії. За його словами, новий напад РФ "призведе до значних людських страждань, що погіршать становище Росії".

Офіційне повідомлення підкреслює, що США хотіли би віддати перевагу дипломатичному рішенню, але "рівним чином готові до інших сценаріїв".

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Як відомо, позапланові телефонні переговори президентів США та РФ відбулися в суботу 12 лютого через безпекове загострення поблизу українського кордону. За даними джерела CNN, вони тривали 1 годину та 2 хвилини.

11 лютого Джо Байден закликав американців негайно виїздити з Україну через ризик стрімкого погіршення ситуації; такі заклики згодом оприлюднили низка європейських країн.

Представництво ЄС дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням. Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві.

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