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У канцлера Германии не ждут прорывов от его встречи с Путиным

Воскресенье, 13 февраля 2022, 15:11

На встрече  канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Канцлер Олаф Шольц в понедельник поедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

"Канцлер даст понять, что любое нападение на Украину будет иметь тяжелые последствия... и что не следует недооценивать единство между Европейским союзом, США и Великобританией", - заявил источник в правительстве Германии.

Шольц скажет Путину, что наращивание войск можно "интерпретировать только как угрозу", сообщил источник на брифинге с журналистами, добавив: "Я не ожидаю конкретных результатов, но эти прямые переговоры важны".

По словам источника, мораторий на любое вступление Украины в НАТО не входит в набор инструментов Шольца.

"Текущая ситуация сама по себе уже дестабилизирующая, которая может выйти из-под контроля", - сказал источник.

По его словам, Шольц надеется обсудить с Зеленским и Путиным пути достижения прогресса в выполнении минских мирных соглашений.

"Это не первый случай, когда об этом говорят с Путиным, и не последний", - сообщил источник.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре накануне предупредил российского коллегу Владимира Путина о последствиях для России в случае вторжения в Украину.

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Российский кризис Германия Путин

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