Віцеканцлер Німеччини: ми не залишимо Україну на самоті

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек стурбований зростанням напруженості біля кордонів України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми можемо опинитися на межі війни в Європі. З великими арміями танків навпроти одна одної. Це абсолютно гнітюче і загрозливо", — заявив Габек.

За його словами, надзвичайно добре те, що канцлер Олаф Шольц їде до Києва в понеділок.

"Знаки мають значення. Ми не залишимо Україну на самоті. Через численні розмови можна спробувати побудувати міст, який на даний момент не видно" - зазначив Габек.

Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Канцлер Олаф Шольц у понеділок поїде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а у вівторок до Москви, щоб зустрітися з Путіним у рамках дипломатичних зусиль щодо послаблення напруженості.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.