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Німеччина рекомендувала своїм громадянам виїздити з України

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Субота, 12 лютого 2022, 13:44

Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновленій рекомендації щодо подорожей.

Наразі Німеччина рекомендує утриматись від будь-яких поїздок до України.

"Напруга між РФ та Україною останніми днями продовжує зростати, при цьому спостерігається масштабна присутність і маневри російських військ поряд з українським кордоном. Не можна виключати можливість військового конфлікту… Якщо Ви перебуваєте в Україні, зважте, наскільки це обов’язково. Якщо ні - краще залишити країну найближчим часом", - зазначають у повідомленні МЗС.

Також повідомляють про призупинення роботи консульства у Дніпрі. Доповнено: Міністерка закордонних справ Анналена Бербок згодом уточнила, що дипломатів з Дніпра тимчасово переміщують до Львова.

"Ми залишимо відкритим посольство у Києві, але дипломатичний персонал генконсульства у Донецьку, яке з 2014 року розташоване у Дніпрі, тимчасово переміститься до Львова", - заявила вона.

Громадянам ФРН рекомендують стежити за новинами і пройти спеціальну реєстрацію на сайті МЗС. 

Нагадаємо, протягом останньої доби 11 лютого президент США Джо Байден та низка європейських країн закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України. 

Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги - на додачу до від рішення 23 січня евакуювати з України родини дипломатів та дозволити від’їзд частини своїх чинних співробітників за бажанням.

Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням. 

Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві. 

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