У Зеленського запевнили, що Україна не розглядає відмови від курсу на НАТО

Речник президента України Сергій Никифоров прокоментував слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, які згодом заперечило МЗС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Північноатлантичний та європейський курс залишаються пріоритетними для України. По-перше, він закріплений у Конституції. По-друге, він знаходить відображення у щоденних кроках влади. По-третє, стосовно нього можна сміливо говорити, що є консенсус у суспільстві", - сказав Никифоров у коментарі агентству.

Він також додав, що не слід "поспішати з висновками" стосовно заяви Пристайка та дочекатися роз’яснень посла.

Речник також наголосив, що жодних пропозицій від західних партнерів України щодо можливої відмови від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.

"Якраз навпаки. Вони всі неодноразово наголошували на тому, що Альянс дотримується політики відкритих дверей", - зазначив він.

Нагадаємо, посол на запитання BBC Radio 5 Live про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО, відповів: "Ми могли б".

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

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