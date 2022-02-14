У Зеленского заверили, что Украина не рассматривает отказ от курса на НАТО

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которые впоследствии опроверг МИД.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна", пишет "Европейская правда".

"Североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины. Во-первых, он закреплен в Конституции. Во-вторых, он находит отражение в ежедневных шагах власти. В-третьих, по отношению к нему можно смело говорить, что есть консенсус в обществе", - сказал Никифоров в комментарии агентству.

Он также добавил, что не следует "спешить с выводами" относительно заявления Пристайко и нужно дождаться разъяснений посла.

Спикер также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

"Как раз наоборот. Они все неоднократно отмечали, что Альянс придерживается политики открытых дверей", - отметил он.

Напомним, посол на вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, ответил: "Мы могли бы".

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

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