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Ердоган подзвонить Путіну обговорити ідею зустрічі з Зеленським

Середа, 16 лютого 2022, 15:51

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб дізнатися його позицію щодо ідеї проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів Туреччини, РФ та України.

Про це Ердоган сказав журналістам на шляху з ОАЕ до Анкари, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган зазначив, що президент Володимир Зеленський підтримує ідею проведення такої тристоронньої зустрічі.

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 "Якщо Путін підтримає пропозицію, то зустріч може відбутися у Стамбулі чи Анкарі", – сказав турецький лідер.

За його словами, Анкара у подальших своїх кроках щодо цієї ідеї відштовхуватиметься від підсумків розмови з Путіним.

"Ми тісно співпрацюємо та підтримуємо діалог як з Володимиром Зеленським, так і з Владіміром Путіним. Вважаю ці контакти важливою можливістю зниження напруженості. Війна не принесе користі регіону", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Після візиту Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.

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Російська криза Туреччина Зеленський Путін

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