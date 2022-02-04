Ердоган заявив, що Зеленський погодився на переговори з Путіним у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ердогана цитує турецька державна агенція Anadolu.

"Зараз ми визначаємося з датою. Ми хочемо провести цю зустріч, щоб зібрати разом Путіна і Зеленського на високому рівні. Наша домовленість із паном Зеленським саме в цьому напрямі. Я вірю, що це дасть можливість новому формату. Надія на це виникла в мене під час зустрічі із Зеленським", — сказав Ердоган.

Турецький лідер також заявив, що Захід "не сприяв у вирішенні цього питання".

"Я надаю великого значення зустрічі з Зеленським, тому що я побачив, що ми вже маємо домовленість з цих питань. Тому що в Європі зараз є серйозна проблема з вирішенням цього питання, є серйозна проблема з лідерством", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Ердоган також наголосив на незмінності турецької позиції про підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, "включно з Кримом".

Зеленський подякував президенту Туреччини за його пропозицію, але не говорив, що погодився на переговори із Путіним у Туреччині.

Нагадаємо, під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. Також Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні шляхом відкриття двох генконсульств.

Детальніше про відносини Анкари та Києва можна почитати у статті "Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною".