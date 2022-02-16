Эрдоган позвонит Путину обсудить идею встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию по идее проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины.

Об этом Эрдоган сказал журналистам на пути из ОАЭ в Анкару, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею проведения трехсторонней встречи.

"Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или в Анкаре", – сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара в дальнейших своих шагах по этой идее будет отталкиваться от итогов разговора с Путиным.

"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью снижения напряженности. Война не принесет пользу региону", - сказал Эрдоган.

Напомним, президент Турции находился с визитом в Киеве 3 февраля. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних через море дружественных государств".

После визита Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции.