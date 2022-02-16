Міністри оборони НАТО виступили з заявою через російську загрозу для України

Міністри оборони НАТО на засіданні в Брюсселі в середу схвалили заяву у зв’язку з необгрунтованим нарощуванням російських військ довкола України, закликавши Росію до негайної деескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з заявою.

Міністри закликали Росію обрати шлях дипломатії та негайно припинити нарощування військ та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Вони заявили про відданість своєму двосторонньому підходу щодо Росії, який полягає у сильному стримуванні та обороні у поєднанні з відкритістю до діалогу.

"Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як було оголошено союзниками, та підвищуємо боєздатність наших сил.

Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини", - заявили міністри.

Вони підкреслили свою відданість статті 5 Вашингтонського договору та підтвердили свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Як уже говорилося раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - зазначили міністри.

Вони підкреслили, що НАТО та союзники продовжують докладати дипломатичні зусилля та виступають за діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, у тому числі на найвищому рівні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Розвідка США також не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні.

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