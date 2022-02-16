Генсек НАТО: Росія, схоже, продовжує військове нарощування навколо України, деескалації немає

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми чули від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки що ми не бачимо ніякої деескалації на місцях. Навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування", - сказав Столтенберг.

Він додав, що заяви, які вчора пролунали із Москви, надають підстави для обережного оптимізму, тому що це був меседж про дипломатію.

"Але водночас ми не бачимо ніякого відведення російських сил. І це суперечить заявам про дипломатичні зусилля. Тож необхідно побачити, чи справді буде російське відведення, ми уважно моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що вони збільшують кількість військ, тому поки що немає деескалації", - сказав Столтенберг.

Він знову нагадав, що в НАТО поки не отримали відповіді від РФ на їхні письмові пропозиції, які були надіслані 26 січня.

"Ми хочемо повторити наш меседж Росії, що ми готові сісти і вести дискусію з ними. Але водночас ми готуємося до найгіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то заплатить високу ціну. І ми продовжимо викривати плани та дії РФ, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", - сказав генсек.

Столтенберг висловив надію, що Росія приєднається до діалогу і вибере дипломатію замість конфронтації.

Нагадаємо, Україна звернулася до Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи НАТО (EADRCC) із проханням про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

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