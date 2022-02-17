У Польщі заявили, що імовірність нападу РФ на Україну сьогодні вища, ніж учора

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Коментуючи російські заяви про відведення військ, Солох зазначив, що це лише заяви, не підкріплені діями.

"Навіть ідеться про збільшення чисельності військ. Американці наводять цифру у 7 тисяч військових. Західні джерела кажуть, що їх більшає, а не меншає. Все вказує на те, що деескалації немає", - зазначив він.

"Дані останніх годин викликають занепокоєння, оскільки багато показників вказують на те, що ймовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора", - підкреслив Солох.

На запитання про останні розвідувальні дані щодо можливих сценаріїв російського нападу на Україну, Солох відповів, що може "повторити в загальних рисах інформацію, яка допускає найрадикальніший і найнебезпечніший варіант, що масова, кривава атака передує ракетним ударам і пізніше може відбутися вторгнення російських військ в Україну".

"Поки не буде перший постріл, є надія, що найчорніших і взагалі будь-яких сценаріїв військової агресії проти України не буде. Однак на даний момент ймовірність агресії проти України видається вищою, ніж була день-два тому", – оцінив він.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс попередила, що президент РФ Владімір Путін у спробі підірвати єдність Заходу може затягнути нинішню кризу на тижні, якщо не на місяці.

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