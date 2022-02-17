Глава МЗС Британії: Путін може затягнути нинішню кризу на місяці

Глава МЗС Британії Ліз Трасс попередила, що президент РФ Владімір Путін у спробі підірвати єдність Заходу може затягнути нинішню кризу на тижні, якщо не на місяці.

Про це вона написала у The Telegraph напередодні візиту до україни, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі немає жодних доказів виведення росіян із прикордонних районів поблизу України. Нарощування російської армії не має ознак уповільнення" - заявила Трасс.

"Ми не повинні мати ілюзій, що Росія у своєму нахабстві може затягувати кризу набагато довше, щоб витратити тижні, якщо не місяці, на підрив України та кидаючи виклик західній єдності", – наголосила вона.

За словами міністерки, на карту поставлено майбутнє України як вільної демократії.

"Ми повинні судити про Росію за її діями.Це означає дотримуватись того, що вони сказали, здійснивши всеосяжне виведення військ. Зараз, як ніколи, ми повинні залишатися пильними" - заявила Трасс.

Як повідомлялося, у США заявили, що за останні дні Росія стягнула до кордонів з Україною ще близько 7000 військових, попри заяви про початок відведення своїх сил.

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