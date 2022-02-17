Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: Путін може затягнути нинішню кризу на місяці

Четвер, 17 лютого 2022, 10:31

Глава МЗС Британії Ліз Трасс попередила, що президент РФ Владімір Путін у спробі підірвати єдність Заходу може затягнути нинішню кризу на тижні, якщо не на місяці.

Про це вона написала у The Telegraph напередодні візиту до україни, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі немає жодних доказів виведення росіян із прикордонних районів поблизу України. Нарощування російської армії не має ознак уповільнення" - заявила Трасс.

"Ми не повинні мати ілюзій, що Росія у своєму нахабстві може затягувати кризу набагато довше, щоб витратити тижні, якщо не місяці, на підрив України та кидаючи виклик західній єдності", – наголосила вона.

За словами міністерки, на карту поставлено майбутнє України як вільної демократії.

"Ми повинні судити про Росію за її діями.Це означає дотримуватись того, що вони сказали, здійснивши всеосяжне виведення військ. Зараз, як ніколи, ми повинні залишатися пильними" - заявила Трасс.

Як повідомлялося, у США заявили, що за останні дні Росія стягнула до кордонів з Україною ще близько 7000 військових, попри заяви про початок відведення своїх сил.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Велика Британія

Статті

Успіх на 75%: як Україна та Польща вирішують транзитний конфлікт, що заважає експорту до ЄС

Жорстка позиція Києва дала результати. Втім, у питанні збільшення польських дозволів на транзитні перевезення досягнуто лише тимчасового компромісу.
17 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Група з підриву Статуту ООН: як Росія та її друзі планують "захищати" організацію

Подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Криму.
17 лютого 2022 — Сергій Кислиця , постійний представник України при ООН

Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення

Як не парадоксально, але на своєму шляху до ЄС Київ за останні роки постійно зіштовхується з перешкодами у відносинах зі своїми західними сусідами.
17 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії