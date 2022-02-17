В Польше заявили, что вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что данные последних часов вызывают беспокойство, и вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Комментируя российские заявления об отводе войск, Солох отметил, что это только заявления, не подкрепленные действиями.

"Речь идет об увеличении численности войск. Американцы приводят цифру в 7 тысяч военных. Западные источники говорят, что их становится больше, а не меньше. Все указывает на то, что деэскалации нет", - отметил он.

"Данные последних часов вызывают беспокойство, поскольку многие показатели указывают на то, что вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера", - подчеркнул Солох.

На вопрос о последних разведывательных данных о возможных сценариях российского нападения на Украину, Солох ответил, что может "повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и самый опасный вариант, что массовая, кровавая атака предшествует ракетным ударам и позже может произойти вторжение российских войск в Украину".

"Пока не будет первый выстрел, есть надежда, что черных и вообще любых сценариев военной агрессии против Украины не будет. Однако на данный момент вероятность агрессии против Украины кажется выше, чем была день-два назад", - оценил он.

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