Посольство РФ у Чорногорії попросило посилену охорону через марш на підтримку України

Посольство РФ у Чорногорії попросило МЗС країни посилити охорону їхньої будівлі у зв’язку з проведенням "Маршу єднання" на підтримку України 19 лютого.

Про це йдеться у матеріалі "Балканського оглядача", пише "Європейська правда".

Проведення ходи на підтримку України ініціювало посольство України в Чорногорії.

"Такий марш вже пройшов в багатьох столицях світу, наразі черга Чорногорії. Ми збираємося о 12 годині дня в парку біля мосту Міленіум і пройдемо центром міста поруч із міністерством закордонних справ, парламентом, адміністрації президента до центральної площі. Чим більше нас буде – тим краще, тому заохочуйте своїх друзів та знайомих, особливо чорногорців до підтримки України. Вітаються прапори, банери, плакати і будь-які прояви патріотичної творчості", - написав консул України Михайло Шматов.

МЗС Росії обурилося через хештег "Росію має бути знищено" у дописі та попросило посилити охорону будівлі посольства через можливі провокації.

"Консул України в Подгориці додав до посту у Фейсбуці хештег "Росію має бути знищено". За кілька годин хештег він прибрав. Російське посольство надіслало ноту в МЗС Чорногорії з проханням посилити охорону нашої будівлі на випадок провокацій 19 лютого, коли заплановано "марш єднання", який організує українське посольство", - написала речник російського МЗС Марія Захарова.

Шматов після цього наголосив, що акція буде мирною і без провокацій. "Ідея полягає в тому, щоб показати, що українці по всьому світу підтримують Україну в цей складний час, коли на нашому кордоні близько 150 тисяч російських солдатів та військової техніки, що іноземці приєднуються до наших громадян з підтримкою, … щоб всьому світу показати Росії, що Україна не залишиться самотньою у випадку повного російського вторгнення", - написав він.

Дипломат зазначив, що не бачить у проведенні ходи ніякого "втручання у міждержавні відносини Чорногорії".

"Я переконаний, що багато чорногорців поділяють та підтримують спільні демократичні цінності з Україною. Тому сподіваємося, що на нашому марші ми побачимо звичайних чорногорців та іноземців та представників офіційної Подгориці. Незважаючи на негативну та некоректну реакцію на нашу ініціативу в багатьох сербських ЗМІ, яку транслюють російські та сербські ботоферми, ми переконані, що реакція уряду та людей буде чудовою", - написав Михайло Шматов.

Нагадаємо, 16 лютого, який називали можливою датою нападу Росії, щонайменш у трьох країнах Європи урядові будівлі підсвітили кольорами українського прапора.

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