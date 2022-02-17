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В Естонії будівлі уряду та МЗС підсвітили кольорами українського прапора

Четвер, 17 лютого 2022, 09:09

У Талліні будівлю уряду Естонії та Міністерства закордонних справ увечері 16 лютого підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікував естонський мовник ERR та посол Естонії в Україні.

 

"Це складний час для всієї країни. Україна зараз потребує політичної, економічної та військової підтримки, а також сигналів з усіх куточків світу, що вона у цій ситуації не сам на сам", - заявила міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс. 

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"Ми знаємо, що зараз вам в Україні зовсім не легко, але ми з вами та підтримуємо, як можемо. Сьогодні будівля Естонського уряду (і не тільки) - в українських кольорах", - написав колишній посол Естонії в Україні Герт Антсу.

Нагадаємо, 16 лютого, який називали можливою датою нападу Росії, кольорами українського прапора світилися також президентський палац у Словаччині та будівля МЗС Британії.

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