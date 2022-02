В Естонії будівлі уряду та МЗС підсвітили кольорами українського прапора

У Талліні будівлю уряду Естонії та Міністерства закордонних справ увечері 16 лютого підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікував естонський мовник ERR та посол Естонії в Україні.

"Це складний час для всієї країни. Україна зараз потребує політичної, економічної та військової підтримки, а також сигналів з усіх куточків світу, що вона у цій ситуації не сам на сам", - заявила міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

🇪🇪 MFA in Tallinn turned into blue&yellow to celebrate 🇺🇦 Day of Unity. #StandWithUkraine https://t.co/x4TLEJ5eQj