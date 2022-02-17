Посольство РФ в Черногории попросило усиленную охрану из-за марша в поддержку Украины

Посольство РФ в Черногории попросило МИД страны усилить охрану их здания в связи с проведением "Марша единства" в поддержку Украины 19 февраля.

Об этом говорится в материале "Балканского обозревателя", пишет "Европейская правда".

Проведение шествия в поддержку Украины инициировало посольство Украины в Черногории.

"Такой марш уже прошел во многих столицах мира, сейчас очередь Черногории. Мы собираемся в 12 часов дня в парке у моста Миллениум и пройдем по центру города рядом с министерством иностранных дел, парламентом, администрацией президента до центральной площади. Чем больше нас будет – тем лучше. Поэтому приобщайте своих друзей и знакомых, особенно черногорцев, к поддержке Украины. Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", - написал консул Украины Михаил Шматов.

МИД России возмутился из-за хэштега "Россия должна быть уничтожена" в сообщении и попросил усилить охрану здания посольства из-за возможных провокаций.

"Консул Украины в Подгорице добавил к посту в Фейсбуке хэштег "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован "марш единства", который организует украинское посольство", - написала спикер российского МИД Мария Захарова.

Шматов после этого подчеркнул, что акция будет мирной и без провокаций. "Идея состоит в том, чтобы показать, что украинцы по всему миру поддерживают Украину в это сложное время, когда на нашей границе собралось около 150 тысяч российских солдат и военной техники, что иностранцы присоединяются к нашим гражданам с поддержкой, ... что Украина не останется одинокой в ​​случае полного российского вторжения", - написал он.

Дипломат отметил, что не видит в проведении шествия никакого "вмешательства в межгосударственные отношения Черногории".

"Я убежден, что многие черногорцы разделяют и поддерживают общие демократические ценности с Украиной. Поэтому надеемся, что на нашем марше мы увидим обычных черногорцев и иностранцев и представителей официальной Подгорицы. Несмотря на негативную и некорректную реакцию на нашу инициативу во многих сербских СМИ, которую транслируют российские и сербские ботофермы, мы убеждены, что реакция правительства и людей будет замечательной", – написал Михаил Шматов.

Напомним, 16 февраля, который называли возможной датой нападения России, по меньшей мере, в трех странах Европы правительственные здания подсветили цветами украинского флага.

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