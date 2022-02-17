Фінляндія надасть Україні 4 млн євро на гуманітарні проєкти

Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4 млн євро.

Про це йдеться у заяві МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

З цієї суми 3 мільйони євро – це асигнування на співпрацю в галузі розвитку, а 1 мільйон євро – гуманітарна допомога.

Асигнування на співробітництво в галузі розвитку збільшить обсяг фінансування Програми дій Ради Європи для України, яку вже підтримує Фінляндія. Програма зосереджена на зміцненні прав людини, верховенства права та демократії та підтримує власні реформи та пріоритети країни. Додаткова субсидія в розмірі 1 мільйона євро збільшує загальний внесок Фінляндії в програму до 2 мільйонів євро.

0,5 млн євро буде спрямовано через ОБСЄ на проекти, які реалізовуватимуться в Україні. Серед проектів, які вже підтримала Фінляндія через ОБСЄ, є проекти, якими керує Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та офіс Представника з питань свободи ЗМІ.

1 млн євро буде виділено на фінансування нових проектів співпраці в галузі розвитку. Ці проекти ще оцінюються, і будь-які рішення щодо них будуть оголошені пізніше. 0,5 мільйона євро буде виділено на підтримку, яка буде спрямована через міжнародні організації та громадянське суспільство.

Фінляндія також готує 1 мільйон євро гуманітарної допомоги через Фінський Червоний Хрест на підтримку операції Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні.

Загальна підтримка Фінляндії Україні з 2014 року становила понад 70 мільйонів євро. Щорічна підтримка становила близько 10 мільйонів євро.

Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна не збирається надавати військову допомогу Україні, стверджуючи, що не є великим експортером зброї.

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