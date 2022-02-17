Финляндия выделит Украине 4 млн евро на гуманитарные проекты

Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4 млн евро.

Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

Из этой суммы 3 миллиона евро – это ассигнование на сотрудничество в области развития, а 1 миллион евро – гуманитарная помощь.

Ассигнование на сотрудничество в области развития увеличит объем финансирования Программы действий Совета Европы для Украины, которую уже поддерживает Финляндия. Программа сосредоточена на укреплении прав человека, верховенства права и демократии и поддерживает свои реформы и приоритеты страны. Дополнительная субсидия в размере 1 миллиона евро увеличивает общий вклад Финляндии в программу до 2 миллионов евро.

0,5 млн евро будет направлено через ОБСЕ на проекты, реализуемые в Украине. Среди проектов, которые уже поддержала Финляндия через ОБСЕ, есть проекты, которыми руководит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и офис Представителя по свободе СМИ.

1 млн евро будет выделено на финансирование новых проектов сотрудничества в области развития. Эти проекты еще оцениваются, и любые решения по ним будут объявлены позже. 0,5 миллиона евро будет выделено в поддержку, которая будет направлена ​​через международные организации и гражданское общество.

Финляндия также готовит 1 миллион евро гуманитарной помощи через Финский Красный Крест в поддержку операции Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Общая поддержка Финляндии в Украине с 2014 года составила более 70 миллионов евро. Ежегодная поддержка составила около 10 миллионов евро.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не собирается оказывать военную помощь Украине, утверждая, что не является крупным экспортером оружия.

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