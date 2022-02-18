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У Чорногорії через погрози перенесли марш на підтримку України

П'ятниця, 18 лютого 2022, 14:30

У Чорногорії через погрози та попередження про провокації перенесли "Марш єднання" на підтримку України, який мав відбутися 19 лютого.

Про це повідомив у Facebook консул України Михайло Шматов, пише "Європейська правда".

За словами Шматова, після опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною в Чорногорії надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій. 

Посольство РФ у Чорногорії попросило посилену охорону через марш на підтримку України

"З метою уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, було прийнято рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до ст. 10 Закону Чорногорії "Про публічні зібрання", - повідомив Шматов.

Проведення ходи на підтримку України ініціювало посольство України в Чорногорії. 

Опісля посольство РФ у Чорногорії попросило МЗС країни посилити охорону їхньої будівлі у зв’язку з проведенням маршу, а МЗС РФ обурилось через хештег "Росію має бути знищено" у дописі Шматова із анонсом маршу. Речниця Марія Захарова натякнула, що проти російського посольства "виношують агресивні плани".

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