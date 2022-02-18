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В Черногории из-за угроз перенесли марш в поддержку Украины

Пятница, 18 февраля 2022, 14:30

В Черногории из-за угроз и предупреждений о провокациях перенесли "Марш единения" в поддержку Украины, который должен был состояться 19 февраля.

Об этом сообщил в Facebook консул Украины Михаил Шматов, пишет "Европейская правда".

По словам Шматова, после опубликования информации о проведении марша поддержки и солидарности с Украиной в Черногории поступило большое количество неприемлемых комментариев и угроз с информацией о возможных провокациях.

Посольство РФ в Черногории попросило усиленную охрану из-за марша в поддержку Украины

"Во избежание провокаций, после консультаций с полицией Подгорицы, в целях обеспечения безопасности всех участников марша, было принято решение о переносе даты мероприятия, которая будет уведомлена после оформления соответствующих разрешительных документов в соответствии со ст. 10 Закона Черногории "О публичных собраниях", - сообщил Шматов.

Проведение шествия в поддержку Украины инициировало посольство Украины в Черногории.

Впоследствии посольство РФ в Черногории попросило МИД страны усилить охрану их здания в связи с проведением марша, а МИД РФ возмутился из-за хэштега "Россия должна быть уничтожена" в сообщении Шматова с анонсом марша. Представительница Мария Захарова намекнула, что против российского посольства "вынашивают агрессивные планы".

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Черногория Российский кризис Россия

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