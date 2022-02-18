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Глава МЗС Німеччині пояснила відмову ФРН допомогти Україні зброєю

П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:06

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повторила позицію про те, що ФРН, з огляду на роль Німеччини у Другій світовій війні, не бажає відступатися від свого принципу щодо зброї для України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Президент Мюнхенської конференції з безпеки у запитанні нагадав Бербок про історичну провину Німеччини перед Україною і про те, що ФРН іноді відступала від своїх принципів і постачала зброю до регіонів, де тривають конфлікти. 

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"Коли приймаються такі рішення, треба пам’ятати, що ваше "так" або "ні" має наслідки. І якщо ці наслідки балансувати - на нашу думку, зараз не той момент, коли треба змінювати наш курс на 180 градусів", - відповіла Анналена Бербок.

"Ми не всі однакові, хоча й стоїмо на одній стороні. У нас - різна роль, різне минуле. Коли я була (з візитом) в Україні, то сказала, що на нас - історична відповідальність, і звісно, не тільки перед Росією, а й Україною. Але через цю історію у нас інакша відповідальність за збереження миру, ніж в інших. Якщо подивитися на Польщу, Францію - на них тоді напала наша країна, як і на республіки СРСР. Тож після Другої світової війни наша відповідальність полягає у тому, щоб Німеччина більше ніколи не була причетною до війни чи геноциду", - зауважила вона. 

Глава МЗС Німеччини додала, що ці принципи прописані у законодавстві і країна продає зброю "лише партнерам - державам НАТО і ЄС". Втім, є повідомлення, що Німеччина постачає зброю і у віддалені "гарячі" регіони

Вона зазначила, що при цьому Німеччина підтримує Україну в інший спосіб - докладає багато зусиль для розрядки напруги дипломатичними шляхами та надає велику фінансову допомогу.

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Німеччина

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