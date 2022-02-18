Глава МИД Германии объяснила отказ помочь Украине оружием

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок повторила позицию о том, что ФРГ, учитывая роль Германии во Второй мировой войне, не желает отступать от своего принципа в вопросе оружия для Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Мюнхенской конференции напомнил Бербок об исторической вине Германии перед Украиной и о том, что ФРГ иногда отступала от своих принципов и поставляла оружие в регионы, где идут конфликты.

"Когда принимаются такие решения, надо помнить, что ваше "да" или "нет" имеет последствия. И если эти последствия балансировать – по нашему мнению, сейчас не тот момент, когда нужно менять наш курс на 180 градусов", – ответила Анналена Бербок.

"Мы не все одинаковы, хотя и стоим на одной стороне. У нас – разная роль, разное прошлое. Когда я была (с визитом) в Украине, то сказала, что на нас – историческая ответственность, и конечно, не только перед Россией, но и перед Украиной. Но из-за этой истории у нас иная ответственность за сохранение мира, чем у других. Если посмотреть на Польшу, Францию ​​- на них тогда напала наша страна, как и на республики СССР. Поэтому после Второй мировой войны наша ответственность заключается в том, чтобы Германия больше никогда не была причастна к войне или геноциду", - отметила она.

Глава МИД Германии добавила, что эти принципы прописаны в законодательстве и страна продает оружие "лишь партнерам – государствам НАТО и ЕС". Впрочем, есть сообщения, что Германия поставляет оружие и в отдаленные "горячие" регионы.

Она отметила, что при этом Германия поддерживает Украину другим способом - прилагает много усилий для разрядки напряжения по дипломатическим путям и оказывает большую финансовую помощь.

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