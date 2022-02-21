Байден згоден на безпековий саміт з Путіним, "якщо вторгнення не буде"

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, а також Єлисейський палац після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Байденом.

У комюніке французької сторони зазначають, що Макрон в окремих телефонних розмовах запропонував Байдену, Путіну та "іншим залученим сторонам" провести саміт щодо безпеки і стратегічної стабільності у Європі.

"Президенти Байден і Путін кожен зі свого боку загалом погодилися на такий саміт. Його змістова частина буде підготовлена держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром Лавровим під час зустрічі у цей четвер, 24 лютого. Саміт відбудеться лише за умови, що РФ не вторгнеться в Україну", - зазначає Єлисейський палац.

Еммануель Макрон готовий разом з усіма сторонами проводити підготовчу роботу до такої зустрічі.

Згоду Байдена підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден в цілому згодний на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі (Блінкена і Лаврова 24 лютого - ред.) - знов таки, якщо не почнеться вторгнення", - заявила Джен Псакі.

Вона повторила, що Штати готові швидко застосувати проти Росії серйозні санкції, якщо натомість Кремль обере війну.

"Зараз виглядає так, що Росія продовжує готуватися до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом", - додала речниця.

Нагадаємо, 20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін у телефонній розмові домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України та спробувати підготувати зустріч на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

Після цього Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту США Джо Байдену.

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