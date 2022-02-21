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Байден согласен на саммит безопасности с Путиным, "если вторжения не будет"

Понедельник, 21 февраля 2022, 07:52

Президент США Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности, при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, а также Елисейский дворец после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Байденом.

В коммюнике французской стороны отмечают, что Макрон в отдельных телефонных разговорах предложил Байдену, Путину и другим привлеченным сторонам провести саммит по безопасности и стратегической стабильности в Европе.

"Президенты Байден и Путин каждый со своей стороны в целом согласились на такой саммит. Его содержательная часть будет подготовлена ​​госсекретарем Энтони Блинкеном и министром Лавровым во время встречи в этот четверг, 24 февраля. Саммит состоится только при условии, что РФ не вторгнется в Украину", – отмечает Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон готов вместе со всеми сторонами проводить подготовительную работу к такой встрече.

Согласие Байдена подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден в целом согласен на встречу с президентом Путиным после этой встречи (Блинкена и Лаврова 24 февраля - ред.) – опять же, если не начнется вторжение", - заявила Джен Псаки.

Она повторила, что Штаты готовы быстро применить против России серьезные санкции, если Кремль выберет войну.

"Сейчас выглядит так, что Россия продолжает готовиться к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - добавила спикер.

Напомним, 20 февраля президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины и попробовать подготовить встречу на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников для установления нового порядка безопасности в Европе.

После этого Макрон позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену.

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