Макрон і Путін домовилися спробувати зупинити вогонь на Донбасі і скликати саміт про безпеку

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Про це повідомив Єлисейський палац у неділю після тривалої телефонної розмови між главами двох держав, повідомляє "Європейська правда".

Лідери двох країн погодилися з "необхідністю сприяння дипломатичному вирішенню нинішньої кризи та зробити все, щоб цього досягти", - заявили у Єлисейському палаці.

Вони погодились, що необхідна інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

Вони також погодились з необхідністю поновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

Міністр закордонних справ Жан-Ів ле Дріан та Сергєй Лавров повинні провести зустріч найближчими днями. Крім того, дипломатична робота у найближчий час має призвести до можливого проведення зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

"Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснити всі корисні дії, щоб уникнути ескалації, знизити ризики та зберегти мир", - сказано у заяві Єлисейського палацу.

У Кремлі заявили, що Путін під час телефонної розмови з Макроном звинуватив Україну у провокаціях та ескалації ситуації на Донбасі.

"Президент Росії зазначив, що причиною ескалації є провокації з боку українських силовиків", – йдеться в повідомленні Кремля після розмови, яка тривала 1 год 45 хвилин.

У Кремлі також зазначили, що Путін сказав Макрону, що країни НАТО продовжують "накачувати Україну сучасною зброєю", що "штовхає Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу".

Путін також зажадав від НАТО і Вашингтона "серйозно поставитися" до вимог Росії щодо гарантій безпеки.

Як повідомлялось раніше, Макрон після розмови з Путіним зателефонував Зеленському. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.

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