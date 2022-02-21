Словенія скасувала більшість коронавірусних обмежень

Словенія скасувала більшість основних обмежень щодо COVID-19 протягом вихідних, привівши їх у відповідність з країнами, які вирішили повернутися до нормального життя кілька тижнів тому.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Пасажирам, які в’їжджають до Словенії, більше не потрібна COVID-перепустка, і немає жодних вимог щодо карантину, навіть для тих, хто контактує з інфікованою людиною після того, як уряд оголосив, що COVID-19 більше не є хворобою, яка вимагає карантинних заходів.

Хоча студенти все ще повинні носити маски під час занять, їм більше не потрібно буде проходити самоперевірку. В результаті безкоштовні самотестування та масове експрес-тестування більше не будуть доступні.

Перепустка COVID-19 скасована для всіх видів діяльності, окрім закладів охорони здоров’я, будинків для літніх людей та в’язниць. Також було скасовано обмеження на кількість клієнтів у сферах послуг.

Міністр економіки Здравко Почівальшек заявив, що уряд вибрав "збалансований підхід", щоб продовжувати захищати тих, хто знаходиться в групі найвищого ризику, водночас дозволяючи жити якомога нормально.

"Ми прислухалися до закликів бізнесу настільки, наскільки нам дозволили медичні експерти", – сказав міністр.

Людям все ж радять бути обережними. "Економіка може функціонувати ефективно та інтенсивно лише за умови здоров’я працівників", – додав він.

Словенія зазнала серйозної хвилі "Омікрону", але за останні два тижні випадки швидко зменшилися. Країна перейшла з пікового 14-денного рівня повідомлень, що становив понад 9000 на початку лютого, до менш ніж 4000 зараз, тоді як лікарні, хоча й досить заповнені, так і не наблизилися до повної потужності.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди