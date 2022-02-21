Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Словенія скасувала більшість коронавірусних обмежень

Понеділок, 21 лютого 2022, 12:03

Словенія скасувала більшість основних обмежень щодо COVID-19 протягом вихідних, привівши їх у відповідність з країнами, які вирішили повернутися до нормального життя кілька тижнів тому.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Пасажирам, які в’їжджають до Словенії, більше не потрібна COVID-перепустка, і немає жодних вимог щодо карантину, навіть для тих, хто контактує з інфікованою людиною після того, як уряд оголосив, що COVID-19 більше не є хворобою, яка вимагає карантинних заходів.

Хоча студенти все ще повинні носити маски під час занять, їм більше не потрібно буде проходити самоперевірку. В результаті безкоштовні самотестування та масове експрес-тестування більше не будуть доступні.

Перепустка COVID-19 скасована для всіх видів діяльності, окрім закладів охорони здоров’я, будинків для літніх людей та в’язниць. Також було скасовано обмеження на кількість клієнтів у сферах послуг.

Міністр економіки Здравко Почівальшек заявив, що уряд вибрав "збалансований підхід", щоб продовжувати захищати тих, хто знаходиться в групі найвищого ризику, водночас дозволяючи жити якомога нормально.

"Ми прислухалися до закликів бізнесу настільки, наскільки нам дозволили медичні експерти", – сказав міністр.

Людям все ж радять бути обережними. "Економіка може функціонувати ефективно та інтенсивно лише за умови здоров’я працівників", – додав він.

Словенія зазнала серйозної хвилі "Омікрону", але за останні два тижні випадки швидко зменшилися. Країна перейшла з пікового 14-денного рівня повідомлень, що становив понад 9000 на початку лютого, до менш ніж 4000 зараз, тоді як лікарні, хоча й досить заповнені, так і не наблизилися до повної потужності.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Коронавірус Карантин

Статті

Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну

Тиск суспільства та опозиції змусив уряд Канади розблокувати надання зброї Україні. Чи стане перший пакет такої допомоги й останнім?
21 лютого 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Мюнхенська не зрада: як Путін об'єднав світ навколо України та які кроки готує Захід

Під час телефонної розмови з лідерами кількох держав Байден переконував тих, що Путін, з яким він спілкувався телефоном, втратив відчуття реальності...
20 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мюнхена

Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.
19 лютого 2022 — Володимир Зеленський, президент України