Словения отменила большинство коронавирусных ограничений

Словения отменила большинство основных ограничений по COVID-19 в течение выходных, приведя их в соответствие со странами, решившими вернуться к нормальной жизни несколько недель назад.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Пассажирам, въезжающим в Словению, больше не нужен COVID-пропуск, и нет никаких требований по карантину, даже для тех, кто контактирует с инфицированным человеком после того, как правительство объявило, что COVID-19 больше не является болезнью, требующей карантинных мер.

Хотя студенты все еще должны носить маски на занятиях, им больше не нужно будет проходить самопроверку. В результате бесплатные самотестирования и массовое экспресс-тестирование больше не будут доступны.

Пропуск COVID-19 отменен для всех видов деятельности, кроме заведений здравоохранения, домов престарелых и тюрем. Также были отменены ограничения на количество клиентов в сфере услуг.

Министр экономики Здравко Почивальшек заявил, что правительство выбрало "сбалансированный подход", чтобы продолжать защищать тех, кто находится в группе наивысшего риска, в то же время позволяя жить как можно более нормально.

"Мы прислушались к призывам бизнеса настолько, насколько нам разрешили медицинские эксперты", – сказал министр.

Людям все же советуют быть осторожными. "Экономика может функционировать эффективно и интенсивно только при условии здоровья работников", – добавил он.

Словения испытала серьезную волну "Омикрона", но за последние две недели случаи быстро уменьшились. Страна перешла с пикового 14-дневного уровня сообщений, составлявшего более 9000 в начале февраля, к менее 4000 сейчас, тогда как больницы, хотя и достаточно заполненные, так и не приблизились к полной мощности.

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