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Байден попросив Макрона організувати саміт з Путіним – ЗМІ

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:18

Президент США Джо Байден попросив президента Франції Еммануеля Макрона запропонувати російському колезі Владіміру Путіну зустріч з американським лідером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на французького чиновника.

"Ми повільно змінюємо хід речей. Ми створюємо дипломатичну перспективу, яку приймає Кремль", - сказав радник президента Франції.

"Він посередник", - додав радник президента Франції, коментуючи роль Макрона.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом Єлисейський палац повідомив, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. 

У Білому домі підтвердили таку готовність Байдена і наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну. 

У Кремлі заявили, що з приводу зустрічі президента РФ Владіміра Путіна та президента США Джо Байдена конкретних планів немає, але це потенційно можливо, якщо лідери так вирішать. 

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Байден Путін Макрон Російська криза

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