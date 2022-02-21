Як Канада змінила своє рішення щодо зброї для України

Уряд Канади, який завжди підтримував Україну у війні з Росією, до останнього відтягував надання Києву летального озброєння.

Та вже 15 лютого Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів ($6,1 млн) на додачу до фінансової позики у 500 млн канадських доларів ($393 млн).

Про те, що змусило Трюдо передумати і якою буде подальша позиція Канади щодо підтримки України, читайте в статті проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну.

Найперше, зміна рішення пов’язана зі зміною ситуації поблизу українських кордонів.

Активне інформування західних медіа про збільшення російських військ змусили багато урядів швидко приймати рішення про підтримку України не лише на словах.

На тлі переїзду посольства Канади до Львова, переміщення 260 військових тренувальної місії Unifier до Польщі потрібен був потужний сигнал, що канадська присутність в Україні не зменшується. Тож зміна позиції щодо надання зброї цілком вписується в логіку зміцнення підтримки, а не зниження.

Тим паче, що переважна більшість канадійців підтримують ідею надання Україні зброї для захисту кордонів.

Не в останню чергу на зміну рішення вплинула робота українських дипломатів.

Окрім вище згаданих чинників, у рішенні щодо підтримки України окрему роль зіграла і внутрішня ситуація в Канаді.

На початку 2022 року рівень інфляції виріс до 5,1%, вперше за останні 30 років. Хоча інфляція є глобальним постковідним трендом, проте це стало зручним аргументом для критики уряду.

Трюдо звинуватили в занадто великих витратах в час карантину, що зменшило можливість компенсувати ріст цін. Враховуючи, що уряд далі дотримується жорстких антиковідних обмежень, в Канаді розпочалися масові протести, які тривають вже кілька тижнів.

Можна припустити, що питання надання летальної зброї могло стати ще однією кісткою в горлі ліберального уряду, чого Трюдо явно хотів уникнути. Тому поміч Україні дозволила викинути додатковий аргумент із колоди претензій політичних опонентів лібералів.

Канадський пакет озброєння включатиме снайперські гвинтівки 50-го калібру, 60-міліметрові міномети, гранатомети, кулемети С6 і С9, пістолети, боєприпаси, тепловізори, приціли та медичне обладнання.

Загалом наданого обладнання достатньо для оснащення від 500 до 600 військових. Найцікавіше, що ми отримаємо ту саму зброю, яку колись обіцяли іракським курдам для протистояння ІДІЛ, однак так і не надіслали, законсервувавши її. Єдина відмінність, що серед переліку ми не побачимо протитанкових гранатометів "Карл Густаф", попри інтерес України до цього комплексу. Чому їх виключили з пакета допомоги, наразі не відомо.

Докладніше - в матеріалі Дмитра Шеренговського Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну.