Как Канада изменила свое решение по поводу оружия для Украины

Правительство Канады, которое всегда поддерживало Украину в войне с Россией, до последнего оттягивало предоставление Киеву летального вооружения.

Но уже 15 февраля Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн) в дополнение к финансовому займу в 500 млн канадских долларов ($393 млн).

О том, что заставило Трюдо передумать и какова будет дальнейшая позиция Канады по поддержке Украины, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину.

В первую очередь изменение решения связано с изменением ситуации вблизи украинских границ.

Активное информирование западных медиа об увеличении российских войск заставило многие правительства быстро принимать решения о поддержке Украины не только на словах.

На фоне переезда посольства Канады во Львов и перемещения 260 военных тренировочной миссии Unifier в Польшу потребовался мощный сигнал, что канадское присутствие в Украине не уменьшается. Поэтому изменение позиции о предоставлении оружия полностью вписывается в логику укрепления поддержки, а не снижения.

Тем более что подавляющее большинство канадцев поддерживают идею предоставления Украине оружия для защиты границ.

Не в последнюю очередь на смену решению повлияла работа украинских дипломатов.

Помимо вышеупомянутых факторов, в решении поддержки Украины отдельную роль сыграла и внутренняя ситуация в Канаде.

В начале 2022 года уровень инфляции вырос до 5,1%, впервые за последние 30 лет. Хотя инфляция является глобальным постковидным трендом, это стало удобным аргументом для критики правительства.

Трюдо обвинили в слишком больших расходах во время карантина, что снизило возможность компенсировать рост цен. Учитывая, что правительство продолжает соблюдать жесткие антиковидные ограничения, в Канаде начались массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель.

Можно предположить, что вопрос о предоставлении летального оружия мог стать еще одной костью в горле либерального правительства, чего Трюдо явно хотел избежать. Поэтому помощь Украине позволила выбросить дополнительный аргумент из колоды претензий политических оппонентов либералов.

Канадский пакет вооружения будет включать в себя снайперские винтовки 50-го калибра, 60-миллиметровые минометы, гранатометы, пулеметы С6 и С9, пистолеты, боеприпасы, тепловизоры, прицелы и медицинское оборудование.

В общей сложности предоставленного оснащения достаточно для 500-600 военных. Самое интересное, что мы получим то самое оружие, которое когда-то обещали иракским курдам для противостояния ИГИЛ, однако так и не отправили, законсервировав его. Единственное отличие, что среди перечня мы не увидим противотанковых гранатометов "Карл Густаф", несмотря на интерес Украины к этому комплексу. Почему их исключили из пакета помощи, пока неизвестно.

Более подробно - в материале Дмитрия Шеренговского Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину.