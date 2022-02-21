Путін сказав Макрону і Шольцу, що підпише указ про визнання ОРДЛО

Президент РФ Владімір Путін у телефонних розмовах з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що визнає "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.

Про це повідомила у понеділок ввечері пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

"Путін інформував про підсумки розширеного засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу в контексті постанови Державної думи з питання про визнання "Донецької та Луганської народних республік". Сьогодні ж надійшли звернення "керівництва" "ДНР" та "ЛНР" щодо визнання їхнього суверенітету у зв'язку з військовою агресією української влади, масованим обстрілом території Донбасу, в результаті чого страждає цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

"З огляду на все це президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", - заявили у Кремлі.

Відзначається, що президент Франції та федеральний канцлер Німеччини "висловили розчарування таким розвитком".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

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