Прем'єрка Естонії: визнанням ОРДЛО Кремль створить привід для війни

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Про це вона написала у Twitter в понеділок ввечері, пише "Європейська правда".

"Рішенням про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними стане серйозною ескалацією з боку Кремля", - заявила Каллас.

Вона зазначила, що це буде явним та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, оскільки Донецьк та Луганськ є і будуть частиною України.

"Це рішення також покладе край Мінським угодам. Сказавши "ні" політичному рішенню на основі Мінських угод, Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни", - вважає Каллас.

Тим часом МЗС Естонії у своєму Twitter опблікувало заяву, у якій закликало ЄС негайно ввести санкцій проти РФ у разі визнання псевдореспублік незалежними.

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Владімір Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник в понеділок синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхні так звані "республіки".

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