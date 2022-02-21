Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем'єрка Естонії: визнанням ОРДЛО Кремль створить привід для війни

Понеділок, 21 лютого 2022, 18:54

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Про це вона написала у Twitter в понеділок ввечері, пише "Європейська правда".

"Рішенням про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними стане серйозною ескалацією з боку Кремля", - заявила Каллас. 

Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО

Вона зазначила, що це буде явним та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, оскільки Донецьк та Луганськ є і будуть частиною України.

"Це рішення також покладе край Мінським угодам. Сказавши "ні" політичному рішенню на основі Мінських угод, Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни", - вважає Каллас.

Тим часом МЗС Естонії у своєму Twitter опблікувало заяву, у якій закликало ЄС негайно ввести санкцій проти РФ у разі визнання псевдореспублік незалежними.

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Владімір Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник в понеділок синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхні так звані "республіки".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"

Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну

Тиск суспільства та опозиції змусив уряд Канади розблокувати надання зброї Україні. Чи стане перший пакет такої допомоги й останнім?
21 лютого 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди