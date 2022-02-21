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Путин сказал Макрону и Шольцу, что подпишет указ о признании ОРДЛО

Понедельник, 21 февраля 2022, 20:41

Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что признает "суверенитет" так называемых "республик" ОРДЛО.

Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

"Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население", - говорится в сообщении.

"С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - заявили в Кремле.

Отмечается, что президент Франции и федеральный канцлер Германии "выразили разочарование таким развитием".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

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Российский кризис Франция Германия Путин

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