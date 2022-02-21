Глава МЗС Латвії про звернення Путіна: година імперіалізму і шовінізму
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич прокоментував звернення президента РФ Владіміра Путіна до росіян на тлі підготовки Кремля визнати ОРДЛО, зазначивши, що виступ є виявом імперіалізму та шовінізму російського президента.
Про це Ринкевич написав у Twitter, пише "Європейська правда".
"Тим, хто марить необхідністю дружити з Росією та Білоруссю і підкорятися політиці Москви та вдає глухонімих, слід подивитися виступ російського президента. Година імперіалізму та шовінізму", - написав Ринкевич.
Tiem, kas murgo par nepieciešamību draudzēties ar Krieviju un Baltkrieviju un pakļauties Maskavas politikai, izliekoties par mēmiem un kurliem, derētu noskatīties Krievijas prezidenta uzrunu. Impēriskuma un šovinisma paraugstunda— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022
Путін у своєму зверненні повторив тезу російської пропаганди, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву, і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".
Путін у телефонній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини заявив про намір визнати "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.
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