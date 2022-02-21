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Глава МЗС Латвії про звернення Путіна: година імперіалізму і шовінізму

Понеділок, 21 лютого 2022, 21:22

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич прокоментував звернення президента РФ Владіміра Путіна до росіян на тлі підготовки Кремля визнати ОРДЛО, зазначивши, що виступ є виявом імперіалізму та шовінізму російського президента.

Про це Ринкевич написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Тим, хто марить необхідністю дружити з Росією та Білоруссю і підкорятися політиці Москви та вдає глухонімих, слід подивитися виступ російського президента. Година імперіалізму та шовінізму", - написав Ринкевич.

Путін у своєму зверненні повторив тезу російської пропаганди, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву, і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".

Путін у телефонній розмові з президентом Франції і канцлером Німеччини заявив про намір визнати "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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Російська криза Путін Донбас та ОРДЛО Латвія

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