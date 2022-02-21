Глава МИД Латвии об обращении Путина: час империализма и шовинизма

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам на фоне подготовки Кремля к признанию ОРДЛО, отметив, что выступление является проявлением империализма и шовинизма российского президента.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Тем, кто грезит необходимостью дружить с Россией и Беларусью и подчиняться политике Москвы и притворяться глухонемых, следует посмотреть выступление российского президента. Час империализма и шовинизма", - написал Ринкевичс.

Tiem, kas murgo par nepieciešamību draudzēties ar Krieviju un Baltkrieviju un pakļauties Maskavas politikai, izliekoties par mēmiem un kurliem, derētu noskatīties Krievijas prezidenta uzrunu. Impēriskuma un šovinisma paraugstunda — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022

Путин в своем обращении повторил тезис российской пропаганды, что нынешние границы Украины созданы благодаря советскому руководству, и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".

Путин в телефонном разговоре с президентом Франции и канцлером Германии заявил о намерении признать "суверенитет" так называемых "республик" ОРДЛО.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

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