Глава МИД Латвии об обращении Путина: час империализма и шовинизма
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам на фоне подготовки Кремля к признанию ОРДЛО, отметив, что выступление является проявлением империализма и шовинизма российского президента.
Об этом Ринкевичс написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Тем, кто грезит необходимостью дружить с Россией и Беларусью и подчиняться политике Москвы и притворяться глухонемых, следует посмотреть выступление российского президента. Час империализма и шовинизма", - написал Ринкевичс.
Tiem, kas murgo par nepieciešamību draudzēties ar Krieviju un Baltkrieviju un pakļauties Maskavas politikai, izliekoties par mēmiem un kurliem, derētu noskatīties Krievijas prezidenta uzrunu. Impēriskuma un šovinisma paraugstunda— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022
Путин в своем обращении повторил тезис российской пропаганды, что нынешние границы Украины созданы благодаря советскому руководству, и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".
Путин в телефонном разговоре с президентом Франции и канцлером Германии заявил о намерении признать "суверенитет" так называемых "республик" ОРДЛО.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.
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